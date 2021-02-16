ВОЗ располагает четырьмя версиями происхождения SARS-CoV-2

https://static.news.ru/photo/786a09aa-7043-11eb-8a40-96000091f725_660.jpg Фото: NIAID-RML

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают жизнеспособными четыре версии происхождения коронавируса SARS-CoV-2, который спровоцировал пандемию COVID-19, заявил замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков. Специалист посетил Ухань в составе миссии ВОЗ.

Вирус мог быть передан от животного к человеку через промежуточного хозяина. Это версия считается у специалистов наиболее вероятной. Также вирус мог быть передан от животного к человеку напрямую, что считается вероятным, через замороженные продукты (маловероятно), либо из-за утечки из лаборатории (маловероятно). Дедков подчеркнул, что в ВОЗ уже исключили те версии происхождения вируса, которые могли исключить.

Специалист отметил, что после визита в Китай не было получено данных, указывающих на происхождение вируса. Представители ВОЗ стали понимать, как хронологически происходили события. Также у ВОЗ отпали вопросы к организации лаборатории института вирусологии, который действует в Ухани, отметил Дедков в беседе с «Интерфаксом».

Ранее в ВОЗ заявили, что штаммы коронавирусной инфекции циркулируют в Китае с декабря 2019 года. Установлено, что как минимум одна тысяча человек была заражена разными штаммами нового коронавируса в Ухани в декабре 2019 года, именно тогда впервые была зарегистрирована вспышка инфекции.

Всего Китай предоставил специалистам организации данные по 174 случаям заражения в Ухани в декабре 2019 года, хотя случаев на самом деле было больше. К медикам обратились те жители, у которых болезнь перешла в тяжёлую форму. Тогда в городе было около 13 различных мутаций инфекции, ряд из которых распространились с местных рынков, сообщил глава международной экспертной группы (ВОЗ), специалист по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Как писал NEWS.ru, пятую неделю в подряд в мире снижается число новых заражений коронавирусной инфекцией. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, число новых заражений сократилось почти вдвое, а на прошлой неделе было зарегистрировано самое низкое количество заражений за неделю начиная с октября.