ВОЗ одобрила лечение корронавируса африканскими травами

https://static.news.ru/photo/5295d02c-fbe7-11ea-ab90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach via www.imago-im//Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила третью фазу клинических испытаний африканских лекарственных средств растительного происхождения. Их предполагается применять для лечения коронавирусной инфекции.

Очередная фаза испытаний имеет решающее значение для оценки безопасности и эффективности нового медицинского продукта, передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление ВОЗ.

Начало COVID-19, как и вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке, подчеркнуло необходимость укрепления систем здравоохранения и ускорения программ исследований и разработок, в том числе в области народной медицины, — заявил директор отдела всеобщего охвата услугами здравоохранения Регионального бюро ВОЗ в Африке Проспер Тумусииме.

Он отметил, что если препарат на основе трав окажется безопасным, эффективным и гарантированного качества, организация будет рекомендовать его «для крупномасштабного местного производства».

Межведомственная группа экспертов подняла вопрос об использовании такого типа лечения коронавируса после того, как президент Мадагаскара Андри Радзуэлина предложил протестировать традиционный напиток на основе полыни, обладающий доказанной эффективностью против малярии. Сейчас этот напиток широко используется на Мадагаскаре, а также в ряде других африканских стран под именем COVID-Organics, или CVO.

Решение ВОЗ связано с тем, что ещё в мае организация объявила, что намерена рассматривать народные методы лечения в соответствии с единой для всех лекарств процедурой испытаний.

На основе оценки на разных этапах исследования комиссия примет решение о его продолжении, изменении или прекращении.

Ранее, как писал NEWS.ru, академик РАН Феликс Ершов назвал своеобразной схему распространения коронавируса в России. Он отметил, что пока в Европе говорят о подходе второй волны инфекции, в России всё ещё идёт первая волна, а второй может и не быть.