Волонтёры совместно с алгоритмом пересчитали пингвинов

https://static.news.ru/photo/2ba5ac3c-79ae-11ea-b6b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/imagebroker.com/Global Look Press

Волонтёры помогли алгоритму обработать тысячи снимков, с изображениями пингвинов.

Несколько лет назад Оксфордский университет запустил проект Penguin Watch, в рамках которого была установлена 91 камера для наблюдения за пингвинами в Антарктиде и на близлежащих островах. Всем желающим предложили помочь подсчитать на фото число пингвинов.

Всего волонтёры рассмотрели 74 тысячи изображений. Авторы проекта также создали алгоритм Pengbot, основанный на сверточной нейросети, для распознавания образов. Выяснилось, что компьютерное зрение, лежащее в основе Pengbot, лучше подходит для быстрого подсчёта множества пингвинов, в то время как кластеризация на волонтерских данных годится в том случае, если пингвины, к примеру, прячутся за камнями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Новой Зеландии был обнаружен гигантский доисторический пингвин. Предполагается, что его вес составлял около 80 кг.