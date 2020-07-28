Во Франции начали собирать термоядерный реактор проекта ITER

https://static.news.ru/photo/c890fcc4-d11d-11ea-9817-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сборка международного экспериментального термоядерного реактора ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) началась во французской коммуне Сен-Поль-ле-Дюранс. Он на Земле станет повторять процессы, происходящие в звездах, когда при сверхвысоких температурах и давлении сливаются ядра изотопов водорода, выделяя значительную энергию.

Реализация проекта по использованию потенциала ядерного синтеза в качестве источника электроэнергии позволит человечеству получить доступ к неисчерпаемой энергии через строительство термоядерных электростанций будущего. Их эффективность станет в четыре раза выше атомных электростанций, они будут чище и безопаснее их. Топливом для источников энергии будущего послужит морская вода, сообщает «Интерфакс».

Проект стал результатом совместной работы стран Евросоюза, а также России, США, Индии, Китая, Южной Кореи и Японии. Вклад Евросоюза — 45% от стоимости установки, остальных стран — по 9%. От России ждут создание промышленного производства сверхпроводящих материалов.

Запуск реактора на юге Франции должен состояться в 2025 году, тогда же учёные рассчитывают получить первую плазму.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новая технология спекания композитного топлива для АЭС испытана учёными из Института химии Дальневосточного отделения Российской академии наук и Дальневосточного федерального университета. Российским химикам удалось создать таблетированное ядерное горючее. Технология позволяет синтезировать более эффективное ядерное топливо при более низкой температуре и за меньшее время.