https://static.news.ru/photo/c6014f16-66ad-11ea-b328-fa163e074e61_660.jpg Cудно «Адмирал Владимирский» Фото: Минобороны России/vk.com

Центр Русского географического общества (РГО) при главке Военно-морского флота (ВМФ) изучил результаты очередного этапа кругосветной экспедиции, осуществляемой исследовательским судном «Адмирал Владимирский».

Учёные смогли определить с помощью радиолокационного оборудования точное местоположение острова Ротшильд в Антарктиде. Исследователям помогли хорошие погодные условия. Географы смогли вычислить высоту главных навигационных ориентиров на острове. В частности — пика Энигмы, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Адмирал Владимирский» покинул Кронштадт 3 декабря 2019 года, открыв масштабную кругосветную океанографическую экспедицию. Путешествие посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Фёдоровича Крузенштерна. Оно должно продлиться до июня 2020-го.

В экспедиции также принимает участие фрегат «Паллада», который 1 ноября отправился из Владивостока. Корабли «Крузенштерн» и «Седов» встретятся с ним в порту Ушая на острове Огненная Земля, расположенном на самом юге Аргентины.

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