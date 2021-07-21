Вирусологи оценили исследование об эффективности полыни против COVID

Российские вирусологи прокомментировали результаты исследования европейских учёных о том, что содержащиеся в полыни вещества способны подавлять коронавирус. Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский считает, что такое средство в борьбе с инфекцией малоэффективно, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Он пояснил, что вирус поражает лёгкие, поэтому необходимо знать, каким образом туда может доставляться экстракт полыни для лечения.

Вопрос доставки лекарства в нужное место не менее важный, чем действие этого лекарства. <...> Я считаю, что это маловероятно, — сказал эксперт.

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU отметил, что один из видов полыни действительно способен подавлять коронавирус. Результаты соответствующих исследований есть как у отечественных, так и у американских и китайских учёных. При этом он подчеркнул, что самолечение, в том числе и полынью, опасно.

С ним согласился главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев. Он заявил, что эффективность полыни против коронавируса получила подтверждение пока только на лабораторном уровне. Необходимы дальнейшие исследования и клинические испытания.

Поэтому пока рано делать выводы, чтобы не было такого, что народ кинулся за полынью, как ранее кинулся за имбирём и за чесноком, — заявил он.

Ранее сообщалось, что датские и немецкие учёные провели исследования на человеческих клетках, содержащих местные штаммы коронавируса. Они установили, что артемизинин и его производные артесунат и артеметер, а также экстракт Artemisa annua, то есть полыни однолетней, способны подавлять вирус.