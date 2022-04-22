Вирусолог спрогнозировал, когда коронавирус станет простудой

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, вирусолог Петр Чумаков назвал сроки, когда коронавирус будет считаться простудой. Это произойдёт в течение полутора лет, приводит мнение учёного URA.RU.

Вирусолог отметил, что коронавирус останется в человеческой популяции, но будет всё время ослабевать и превратится в возбудитель сезонного простудного заболевания.

Через какое-то время мы даже не будем акцентировать внимание на конкретном варианте. Я думаю, что в течение года-полутора мы уже не будем говорить «COVID», а просто «это один из простудных возбудителей», — сказал доктор биологических наук.

По мнению учёного, коронавирус уже не будет оказывать существенного влияния на жизнь людей и с новой силой больше не вернётся.

Его эволюция таким образом пошла, что сейчас он уже не очень болезнетворный, и этот процесс будет продолжаться. Следующие штаммы будут ещё мягче, — пояснил Чумаков.

Несмотря на это, коронавирус может стать ещё заразнее, так как его распространение будет ускоряться. COVID-19 распространяется быстро, но не с такой скоростью, как вирус кори.

Ослабевать заразность не будет, это точно, потому что всегда в конкуренции побеждает тот вирус, который быстрее распространяется, поэтому для него нет пути назад, — резюмировал учёный.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 22 апреля в России госпитализировали 2660 человек с коронавирусом за сутки, сообщили на сайте федерального оперштаба. Всего по стране за 24 часа выявлен 9001 случай заражения инфекцией. Жертвами заболевания стали 195 человек.