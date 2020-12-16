Вирусолог рассказал о людях, которые не могут заразиться COVID-19

https://static.news.ru/photo/19ef65e0-3f8e-11eb-b54e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Пётр Чумаков рассказал, что перенесённые вирусные инфекции могут служить защитой от заражения COVID-19.

По словам специалиста, если человек активно контактирует с больным коронавирусной инфекцией нового типа, но не заражается, то он, вероятно, имеет T-клеточный иммунитет, выработанный организмом в борьбе с другой болезнью.

Если человек переболел другим коронавирусом, возможно, у него остались Т-клетки, клеточный иммунитет, который узнаёт и этот новый вирус тоже. Поэтому они защищены от повторного заражения. Может быть, несколько лет назад [переболели]. Таких людей 10–15%, — сообщил специалист в беседе с URA.RU.

Чумаков отметил, что люди, недавно перенёсшие грипп, также в некоторой мере защищены от COVID-19. В их крови много антивирусного белка интерферона, который препятствует новому заражению.

Иммунолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев напомнил о случаях бессимптомного течения новой коронавирусной инфекции, которые сопровождаются выработкой специфических антител.

Никто не знает, заболевают они или нет. Потому что 50% населения переносят это заболевание бессимптомно. Если они ничего не почувствовали, это не значит, что они не перенесли коронавирусную инфекцию. Вообще люди с нормальной иммунной системой переносят это заболевание достаточно легко, — подчеркнул учёный.

Как ранее писал NEWS.ru, медики из Ставропольского края разработали препарат, снижающий активность коронавирусной инфекции. Предлагаемый метод известен как «антисмысловая терапия». Он заключается в блокировке вирусной РНК.