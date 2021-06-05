Вирусолог опроверг угрозы для COVID-вакцин в России из-за нехватки яиц

https://static.news.ru/photo/68dc6cd2-c5eb-11eb-830f-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/GLOBAL LOOK PRESS

Вакцины от COVID-19, выпускаемые в России, производятся без использования куриных эмбрионов, рассказал в разговоре с NEWS.ru вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Таким образом он прокомментировал слова руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, предупредившего о полной зависимости страны от импорта куриных яиц без патогенной микрофлоры, необходимых для производства прививок, в том числе от коронавируса.

Пока, какие-либо вакцины, которые выпускают против коронавируса — они не требуют куриных эмбрионов. У нас выпускается целый ряд вакцин: против гриппа, которые требуют куриных эмбрионов, кроме того, у нас выпускается вакцины, которые тоже используют птичьи эмбрионы — клетки японской перепёлки эмбриональные — это коревая вакцина, это вакцина паротитная, — рассказал учёный.

Он отметил, что возражений по поводу слов Данкверта у него быть не может, так как глава службы — «человек информированный». Говоря о куриных яйцах без патогенной микрофлоры, Альтштейн добавил, что речь идёт птичьих опухолеродных вирусах, встречающихся у кур. Но, например, в перепелиных хозяйствах подобных возбудителей нет.

Куриные яйца без патогенной микрофлоры, по его словам, могут понадобиться, если будут разработаны другие вакцины, например, векторные на базе вируса гриппа.

Насколько я знаю, до сих пор эти вакцины (против гриппа. — NEWS.ru) производились на достаточно обычных куриных эмбрионах. Их только нельзя было использовать для детей, а для взрослых, вроде бы, можно использовать, — заявил специалист.

При производстве вакцин куриные яйца используют в качестве естественных инкубаторов. Например, при создании вакцины от гриппа, штамм вируса при помощи укола помещают в полость с жидкостью в тупом конце яйца. По истечению двух суток эту жидкость откачивают, выделяют очищенный вирус и получают основу будущей вакцины.

Ранее сообщалось, что в Минпромторге допустили возможность нехватки яиц в России. Замглавы ведомства Виктор Евтухов пояснил, что падение закупочных цен может привести к снижению поголовья несушек. Чтобы не допустить этого, министерство пытается убедить розничных продавцов повысить закупочные цены.