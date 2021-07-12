Профессор МГУ оценил возможность создания «волшебной таблетки» от COVID-19

Создание «волшебной таблетки» — лекарственного препарата — от COVID-19 никто финансировать не станет, так как есть «достаточно хорошие и современные вакцины», рассказал NEWS.ru вирусолог и профессор МГУ Алексей Аграновский. Учёный отметил, что подобные разработки — дело трудоёмкое, длительное и дорогое.

Два примера — от ВИЧ лекарство качественное сделали после нескольких десятилетий поисков. Это коктейль, который не вылечивает заболевание, но даёт возможность пациентам жить, по крайней мере, долгое время. Другой пример — вирус гепатита С. Лекарство делали несколько десятилетий и сделали только совсем недавно. Стоит оно очень дорого, но оно эффективно действительно, хорошее лекарство. Почему эти поиски велись? Вакцины против этих двух вирусов не получаются вообще. Так бывает, — подчеркнул собеседник.

Накануне учёные из Санкт-Петербурга доказали эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против тяжёлого течения болезни при штамме «дельта». Препарат на 81% снижает риск госпитализации при заражении «дельта»-штаммом. Немного лучше оказалась защита у женщин, чем у мужчин. Вещество также на 76% защищает от тяжёлого поражения лёгких.

В исследовании участвовали 14 тысяч человек из Санкт-Петербурга, где доминирует именно этот вид коронавируса. Оно проводилось независимо от правительства и производителя вакцины НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Также указано, что в России вакцинировано лишь около 22% населения. Опросы демонстрируют, что сомнения граждан вызваны недоверием правительству и противоречивыми заявлениями. Сейчас в России каждый день регистрируется около 20 тысяч новых случаев заражения.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев назвал «золотое правило» борьбы с коронавирусом.