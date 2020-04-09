Вирусолог назвал условия, при которых коронавирус станет сезонным

https://static.news.ru/photo/5547f9c0-7ae2-11ea-b38f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эпидемия коронавируса перейдёт в разряд сезонных, когда у 50–60% населения Земли выработается иммунитет. Об этом рассказал генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

Сам новый коронавирус продолжит циркулировать в человеческой популяции, но как классический сезонный вирус гриппа, — пояснил вирусолог в эфире Первого канала.

Эпидемия коронавируса, безусловно, закончится, считает учёный. И болезнь перейдёт в разряд сезонных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вирусы не размножаются на поверхностях, они нуждаются в живом хозяине. Об этом заявил сотрудник университета американского штата Огайо Санджа Илич.