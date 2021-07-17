Вирусолог назвал главную опасность штамма «дельта плюс»

Высокая заразность и сложность в лечении отличает индийский штамм «дельта плюс» от других мутаций коронавируса. Эпидемический потенциал штамма пока неясен и случаев заражения им в мире немного, поясняет профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU.

«Штамм „дельта плюс“ обладает высокой заразностью и уходит от терапии моноклональными антителами, которая применяется в небольшом количестве клинических случаев», — приводит издание слова профессора.

Чтобы сделать какие-то выводы о штамме, за ним надо следить, добавляет вирусолог.

Другие специалисты согласны с коллегой. Информации о штамме пока действительно очень мало, но, опираясь на данные зарубежных медиков, можно сделать вывод, что «дельта плюс» гораздо опаснее, так как легче передаётся. Поэтому меры предосторожности должны быть усилены.

Ранее сообщалось, что формирование коллективного иммунитета к штамму коронавируса «дельта» возможно при вакцинации более 80% населения. Об этом заявил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.