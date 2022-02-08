Вирусолог дал прогноз по появлению новых штаммов вслед за «омикроном»

Завлабораторией биотехнологии Института вирусологии НИЦ имени Гамалеи Сергей Альховский заявил, что на «омикроне» пандемия не остановится и за ним появятся новые штаммы. К тому же «омикрон» не сможет до конца вытеснить «дельту», и антитела к нему, по всей вероятности, не защитят от предыдущего варианта коронавируса, пишут «Известия».

Учёный считает, что «омикрон» не является последним штаммом пандемии, однако прогнозировать пока можно лишь, что вирус в конечном итоге должен перейти в разряд сезонных простудных заболеваний.

Прогнозы дают и на 2022 год, и на 2024-й, и на 2026-й. Может быть, где-то это и соответствует действительности, — предположил специалист.

Однако всё то время, пока коронавирус не перейдёт в разряд обычных простуд, будут появляться его новые варианты. Сколько их ещё будет, сказать точно невозможно.

«Омикрон» — не последний штамм, мы дойдём до конца алфавита. Но мы должны надеяться, что эти все варианты уже не будут такими тяжёлыми и агрессивными, как, например, «дельта», — пояснил учёный, добавив, что в будущем названия новых вариантов должны будут интересовать новых специалистов.

Ранее британская газета Mirror со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии назвала признаки «стелс-омикрона». Это головокружение и усталость, при постоянном ощущении которых следует обратиться к специалисту.