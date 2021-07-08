Вирус простуды оказался старше человечества

Обычная простуда оказалась значительно старше, чем вид Homo sapiens. Об этом пишет «МИР 24» со ссылкой на исследование датских учёных.
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Анализ ДНК зубов показал наличие низкосортного генетического материала четырёх видов вируса герпеса, а также более качественных геномов человеческого аденовируса С, который связан с обычной простудой.
Как отметили учёные, современные люди почти наверняка заражались этими вирусами в детстве.
Сравнение древнего штамма аденовируса с современными штаммами показало, что их общий предок мог возникнуть примерно 702 тысячи лет назад. Это самое древнее из известных свидетельств вирусных инфекций, обнаруженных у представителей рода Homo. Ранее самым древним считался вирус возрастом 7000 лет.
Ранее сообщалось, что первые случаи заражения корью могли произойти в VI веке до н. э., а не в IX веке н. э., как считалось до сих пор.