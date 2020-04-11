Вакцину от коронавируса могут создать к сентябрю 2020 года

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Вакцину от коронавируса нового типа (COVID-19) могут разработать к сентябрю 2020 года, считает профессор вакцинологии Оксфордского университета Сара Гилберт.

Это не просто интуиция, с каждой неделей, которая проходит, мы имеем больше данных для анализа. Я лично оценила бы вероятность этого на уровне 80%, — цитирует её газета The Times.

Она добавила, что клинические испытания препарата должны стартовать в конце апреля 2020-го. Учёный собирается добиваться от Лондона финансовой поддержки для дальнейших исследований.

Свыше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса. По состоянию на 11 апреля 2020 года число заражённых достигло 1,7 млн. Выздоровели после лечения свыше 375 тысяч Сложная ситуация складывается также в Европе, особенно в Италии, Испании и Великобритании. В России 13584 случаев COVID-19, умерли 106 граждан, выздоровели 1045.

Ранее NEWS.ru сообщал, что почти год потребуется специалистам, чтобы разработать вакцину, способную защитить россиян от заражения коронавирусом. Об этом заявил профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов.

По его словам, создаётся «очень безопасная» ДНК-вакцина. При её создании «берутся гены вируса и вставляются в вектор на основе ДНК».