Вакцина в форме капель в нос защитила от коронавируса макак и хомяков

Вакцина производства компании AstraZeneca, которую можно вводить интраназально, смогла защитить от заражения SARS-CoV-2 подопытных животных в ходе доклинических испытаний.
Препарат AZD1222 сделан на основе аденовируса шимпанзе — патогена, который считается безопасным для человека. Учёные из Оксфордского университета испытали разновидность вакцины, которую можно закапывать в нос, на четырёх макаках-резусах и трёх десятках хомяков. Предварительные результаты опытов
Подопытных животных пытались заразить коронавирусом как напрямую, так и естественным путём, помещая их рядом с больными сородичами. Вакцину им вводили как через нос, так и внутримышечно. Руководитель исследования профессор Сара Гилберт и её коллеги допускают, что интраназальный способ введения может быть даже эффективнее инъекций.
Большие дозы вакцины, введённые в нос, смогли полностью подавить размножение вируса в органах дыхания хомяков и помешали его дальнейшей передаче другим особям. В случае приматов препарат также показал эффективность. Вакцина подействовала и на новый, так называемый британский штамм SARS-CoV-2. Учёные считают, что теперь можно начать испытания интраназальной формы препарата на людях.
Статью исследователей пока не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, поэтому к изложенной в ней выводам стоит относиться с осторожностью.
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