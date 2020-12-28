Вакцина «ЭпиВакКорона» не навредила потомству привитых крыс

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Вакцина против COVID-19 «ЭпиВакКорона», которую разработали в новосибирском центре «Вектор», не оказывает негативного влияния на потомство привитых животных, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в «Векторе» 15 декабря завершились доклинические исследования репродуктивной токсичности препарата.

Исследования проведены на половозрелых самцах и самках крыс, а также на беременных самках, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что по итогам работ специалисты сделали вывод о том, что вакцина не обладает эмбриотоксическими свойствами и не оказывает влияния на генеративную функцию.

Согласно результатам исследования, вакцинация животных в дозах, равных одной прививочной для человека и в десять раз её превышающей, не вызывала снижения показателей фертильности, а также не влияла на длительность последующей беременности, пред- и постимплантационную смертность и количество потомков при рождении. Также вакцина не отразилась на выживаемости потомства, не приводила к нарушениям физического развития, созревания сенсорно-двигательных рефлексов и ориентировочно-исследовательских реакций.

Введение вакцины «ЭпиВакКорона» в тех же дозах беременным самкам крыс не приводило к увеличению случаев гибели плодов, изменению их массы и размеров, развитию патологий костной системы и внутренних органов, — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Как писал NEWS.ru, все 150 добровольцев в возрасте старше 60 лет получили первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона». Ещё 89 человек были привиты второй дозой.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.