https://static.news.ru/photo/546b547e-e10f-11e9-87db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) разработала и направила в комиссию Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проект положения о сотрудничестве.

В нём предусмотрены заблаговременная передача документов от комиссии РАН в департамент аттестации научно-педагогических работников и ВАК, их обсуждение на экспертных советах ВАК при участии членов комиссии, которые являются специалистами в рассматриваемых вопросах.

Положение обязует департамент направлять в комиссию все повестки заседаний ВАК, даже если они не имеют отношения к вопросам, рассматриваемым комиссией. В документе также предусмотрена обязанность членов экспертного совета и президиума ВАК отвечать на вопросы членов комиссии. При этом участие представителей комиссии в работе ВАК должно носить уведомительный характер, сообщается на сайте ВАК.

Поводом для разработки соглашения послужил скандал, произошедший в июне. Тогда комиссия РАН пожаловалась на то, что её членов не пустили на заседание ВАК вопреки заявлениям об открытости мероприятия. В академии наук расценили это как плевок в лицо.

Ранее News.ru писал, что комиссия РАН опубликовала список кандидатов в члены-корреспонденты и академики, допустивших нарушения научной этики. Большинство из 56 человек было уличено в сопровождении неоригинальных диссертаций в качестве научного руководителя или оппонента.