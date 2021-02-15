В ЮАР подали заявку на регистрацию вакцины «Спутник V» в стране

https://static.news.ru/photo/9fb06f5e-7039-11eb-87d1-96000091f725_660.jpg Фото: Jacek Sopotnicki/imageBROKER.com/Global Look Press

В южноафриканский регулятор поступила заявка на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для её дальнейшего использования в программе вакцинации населения страны.

Мы продолжаем взаимодействовать с производителями «Спутник V», которые подали документацию в Южноафриканское управление по регулированию медицинских товаров (SAHPRA) на регистрацию, — приводит РИА Новости сообщение Минздрава ЮАР.

Также в ведомстве указали, что ведётся обсуждение о возможных поставках вакцины от коронавируса с китайской компанией Sinopharm.

Ранее NEWS.ru писал, что журналисты в Канаде назвали вакцину «Спутник V» и растущий к ней интерес международного сообщества научным и дипломатическим триумфом России. Российскую вакцину «Спутник V» одобрили уже 26 государств в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке. Таким образом, препарат вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

На сегодняшний день первое место в мире по числу одобрений занимает вакцина Pfizer, разрешённая в 35 странах, за ней следует AstraZeneca (31 страна). При этом «Спутник V» обогнал по числу одобрений вакцину Moderna (14 стран), а также три китайские вакцины — Sinopharm (13), Sinovac (10), CanSino (2).