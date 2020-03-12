https://static.news.ru/photo/15c95902-64a2-11ea-ad17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lida Xing

Янтарь с древним тараканом нашли в Мьянме. Насекомому, запечатанному в нём, 100 млн лет.

Рядом с окаменелыми останками находятся экскременты, передаёт Science of Nature-Naturwissenschaften. Учёные изучили их и нашли в составе частицы пыльцы, что подтверждает теорию о том, что тараканы в древности были опылителями саговых растений.

Также эксперты нашли следы простейших, которые и сейчас обитают в насекомых этого отряда.

Ранее NEWS.ru писал, что американские палеонтологи обнаружили в бирманском янтаре, знаменитом своими многочисленными окаменелостями мезозойского возраста, череп птицеподобного динозавра, размером не больше колибри. Его вес составляет всего около двух граммов.