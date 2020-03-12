Янтарь с древним тараканом нашли в Мьянме. Насекомому, запечатанному в нём, 100 млн лет.
Рядом с окаменелыми останками находятся экскременты,
Также эксперты нашли следы простейших, которые и сейчас обитают в насекомых этого отряда.
Ранее NEWS.ru писал, что американские палеонтологи обнаружили в бирманском янтаре, знаменитом своими многочисленными окаменелостями мезозойского возраста, череп птицеподобного динозавра, размером не больше колибри. Его вес составляет всего около двух граммов.
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