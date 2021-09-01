В воздухе квартир нашли вещества, вызывающие рак

Воздух, которым люди дышат дома и на работе, может быть загрязнён веществами, провоцирующими раковые заболевания. Результаты соответствующих исследования специалистов из Род-Айлендского университета в США публикует журнал Environmental Science & Technology Letters.
В ходе исследований учёные
В результате, практически везде были обнаружены вредные химические вещества — ПФАС. Самая высокая концентрация пришлась на магазины ковров.
ПФАС (пер- и полифторалкильные соединения) — это органические соединения, где водород замещается фтором. Данные вещества используются в различных отраслях по всему миру с середины прошлого века. При этом они вызывают широкий спектр серьёзных проблем со здоровьем, включая онкологию, бесплодие и проблемы с иммунной системой.
Ранее учёные назвали «ночной» симптом рака крови.