В воздухе квартир нашли вещества, вызывающие рак

Воздух, которым люди дышат дома и на работе, может быть загрязнён веществами, провоцирующими раковые заболевания. Результаты соответствующих исследования специалистов из Род-Айлендского университета в США публикует журнал Environmental Science & Technology Letters.

В ходе исследований учёные проанализировали воздух в нескольких комнатах детского сада, одного дома, кладовой в магазине одежды, двух магазинов ковров, двух лабораторий, пяти офисов, классной комнаты, складского помещения и лифта.

В результате, практически везде были обнаружены вредные химические вещества — ПФАС. Самая высокая концентрация пришлась на магазины ковров.

ПФАС (пер- и полифторалкильные соединения) — это органические соединения, где водород замещается фтором. Данные вещества используются в различных отраслях по всему миру с середины прошлого века. При этом они вызывают широкий спектр серьёзных проблем со здоровьем, включая онкологию, бесплодие и проблемы с иммунной системой.

Ранее учёные назвали «ночной» симптом рака крови.