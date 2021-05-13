В Великобритании запустят аэротакси

https://static.news.ru/photo/262cacce-b413-11eb-86f6-96000091f725_660.jpg Фото: Urban-Air Port/twitter.com

Британская компания Urban Air Ports планирует запустить первое в Европе аэротакси. Для этого в городе Ковентри появится хаб транспортных средств, передаёт Bloomberg.

По словам главы проекта Рики Сандху, в этом городе с населением в 400 тысяч человек уже через несколько месяцев состоятся демонстрационные полёты такси. Для перемещения транспортных средств в пространстве будет использована система Altitude Angel, которая поможет им, а также вертолётам аварийных служб и обычным самолётам безопасно делить пространство.

Проект поддержало правительство страны, его разработчики получили от властей субсидии в размере 1,2 млн фунтов стерлингов (около $1,7 млн).

Ранее другая британская компания Vertical Aerospace продемонстрировала проект серийного электрического аэротакси VA-1X с вертикальными взлётом и посадкой. Аппарат сможет перевозить пять человек: пилота и четырёх пассажиров. Кроме того, управление такси будет упрощено до указания точки назначения и контроля полётных показателей.

На сегодняшний день разработкой проектов аэротакси, как правило, занимаются различные стартапы. Тем не менее и у крупных производителей самолётов есть свои выделяющиеся модели. Например, у Boeing есть прототип аэротакси NeXt с подъёмными и одним толкающим винтом, а у Airbus таких проектов два: один имеет четыре больших поворотных вентилятора, а второй две пары поворотных крыльев. Ранее успешно провела лётные испытания своей разработки швейцарская компания Dufour Aerospace, которая построила прототип аэротакси с поворотным крылом aEro 2.