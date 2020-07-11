В российской вакцине от COVID-19 нет элементов коронавируса

https://static.news.ru/photo/5fe8978c-c398-11ea-8285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов заявил, что в российской вакцине от COVID-19 нет частичек коронавируса. Препарат создан искусственно. Его испытания проходят на базе Сеченовки.

Препарат представляет из себя рекомбинантную аденовирусную вакцину, которая, по сути, является неживой и создана искусственно. Фактически, она не содержит в себе частей коронавируса, но принцип её действия таков, что она должна вызывать иммунитет, иммунный ответ, схожий с иммунным ответом, который возникает на коронавирус, — сказал Тарасов.

Речь идёт о совместной разработке Национального исследовательского центра имени Гамалеи и Минобороны РФ. В середине июня Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины. Испытания проводятся на добровольцах в госпитале имени Бурденко Минобороны России, параллельно такие же тесты идут на волонтёрах в гражданском Сеченовском медуниверситете. Отмечается, что испытуемые чувствуют себя нормально, негативных реакций и побочных явлений на препарат у них нет.

10 июля стало известно, что стартовала итоговая стадия клинических исследований вакцины. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что регуляторное одобрение этого препарата ожидается в августе—сентябре.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что на территории России будет доступно не менее 3–4 вакцин от новой коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru