Турецкие учёные нашли способ диагностировать COVID за десять секунд

https://static.news.ru/photo/f4b7ec80-4ea0-11eb-b9e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bilkent Üniversitesi/bilkent.edu.tr

Учёные Билькентского университета в Анкаре создали оптический прибор, обнаруживающий коронавирус SARS-CoV-2 за десять секунд. Изобретение, получившее название «Диагновир», выявляет инфекцию в образцах слюны.

Изобретение позволяет обнаружить вирус, вызывающий инфекцию COVID-19, в течение максимум 10 секунд на основе образца слюны из ротовой полости, — говорится в сообщении университета.

Для проведения диагностики пробу слюны необходимо смешать со специальным раствором и поместить на чип обнаружения патогенов. Если биосенсор уловит присутствие инфекции, оптическая система поменяет цвет свечения. Эффективность биосенсорного устройства, по заверениям учёных, достигает 99%. Над этой технологией специалисты работали семь месяцев и в будущем её планируют применять не только для выявления SARS-CoV-2, но и других патогенов.

Учёные уверены, что их изобретение имеет высокий экспортный потенциал, они уже начали работы по его маркировке, сертификации и аккредитации.

Как писал NEWS.ru, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил, что примерно в 30–40% случаев тест на коронавирус может показать ложноотрицательный результат. По его словам, погрешности связаны с забором материалов, а не с качеством самих тестов. По словам специалиста, также на точность теста влияет время взятия материала. Так, на ранней стадии шансов получить положительный результат гораздо больше. Пульмонолог отметил, что в некоторых случаях необходимо сдать тест повторно, однако соответствующее решение должен принимать врач.

Ранее также выяснилось, что минимальная вероятность получить ложный отрицательный результат теста на коронавирус наступает на восьмой день после заражения или на третий после появления первых симптомов. То есть это оптимальное время для тестирования, чтобы свести к минимуму ложные результаты.

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