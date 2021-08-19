В Тихом океане обнаружили коралл возрастом более 400 лет

Учёные сообщили об обнаружении на Большом Барьерном рифе в Тихом океане одного из самых древних кораллов. По подсчётам специалистов, возраст морского организма от 421 до 438 лет, сообщает «МИР 24».

Кораллу дали имя Muga dhamb в честь коренных жителей Пальмовых островов. Он появился ещё до начала европейской колонизации Австралии в 1788 году. За это время он пережил не менее 80 циклонов и обесцвечивание, но сумел прекрасно сохраниться — лишь 30% общей массы подверглись повреждениям.

Большой коралл Porites является необычно редким и устойчивым. Он пережил обесцвечивание кораллов, инвазивные виды, циклоны, сильные приливы и деятельность человека в течение почти 500 лет, — отметили учёные.

По словам специалистов, коралл был найден ныряльщиками у острова Гулбуд. Он относится к роду Porites. В настоящее время он является самым широким на рифе (10,3 метра) и шестым по высоте (5,1 метра).

Ранее австралийские учёные обнаружили в окрестностях Большого Барьерного рифа коралловый риф высотой 500 метров.