Американские медики расширили зону поражения нового коронавируса

https://static.news.ru/photo/9dfb0f8a-97a2-11eb-b998-96000091f725_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/LaPresse/Global Look Press

Медики в США считают, что при инфицировании новым коронавирусом (SARS-CoV-2) разрушается барьер между кишечником и кровеносной системой. По словам экспертов, феномен провоцирует проблемы с пищеварением, а микрофлора ЖКТ попадает в другие части организма.

Исследователи уверены, что недуг поражает не только лёгкие, но и слизистую оболочку носа и пищевода, ткани сосудов и сердца, что объясняет проблемы с обонянием, ЖКТ и сосудами у заразившихся, говорится в материале на портале bioRxiv.

Мы собирали и изучали образцы плазмы 30 пациентов, страдавших от COVID-19. Оказалось, что в крови 65% граждан размножались микробы, характерные для микрофлоры человеческого кишечника. То есть у них нарушился барьер между пищеварительной системой и кровотоком. Этот эффект может усугубить заболевание, — считают врачи.

В биологических материалах нашли и множество сигнальных молекул, говорящих о повреждённой сердечной мышце, заражении крови и начале связанного с ним воспаления. Также в плазме крови оказалось много белка FABP2, производящего в основном клетки кишечника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британские и американские учёные выяснили, что спустя шесть месяцев после заболевания коронавирусом у каждого третьего заражённого проявляется нервное или психическое расстройство. Свой вывод специалисты сделали на основании проверки свыше 236 тысяч пациентов. Выискивались последствия в виде 14 различных нервных или психических расстройств.