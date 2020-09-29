В США выявили новый способ сдерживать развитие рака

https://static.news.ru/photo/1c61c8c0-0232-11eb-875d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Учёные из Института медицинских разработок Санфорд Бёрнем Пребис в Сан-Диего (штат Калифорния) обнаружили новый способ борьбы с ростом злокачественных опухолей.

Они подтвердили собственную гипотезу о том, что если блокировать механизм построения комплексов ядерных пор, который обеспечивает транзит материалов в ядро клетки и в обратном направлении, то рост опухолей замедляется, в то время как здоровые клетки остаются неповреждёнными, пишет РИА Новости.

Мы показали, что неспособность построить каналы ядерных пор является разрушительной для быстрорастущих раковых клеток, но, похоже, не влияет на здоровые клетки, которые просто останавливают рост, а затем восстанавливаются, — отмечает один из авторов исследования Стивен Сакума.

По мнению специалистов, этот принцип может сформировать новое направление в борьбе с раком, в том числе на поздних стадиях заболевания.

Теория была проверена на мышах, которым пересаживали раковые клетки от человека.

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