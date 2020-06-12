В США разработали методику, обещающую облегчить жизнь диабетикам

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Учёные Медицинской школы Орегонского университета здоровья и науки в Портленде (штат Орегон) разработали инъекционный прибор с инсулином, регулируемый дистанционно. Аппарат должен значительно облегчить жизнь больным сахарным диабетом первого типа, так как работает на основе искусственного интеллекта.

Публикация об этом появилась в ежемесячном онлайн-журнале Nature Metabolism. Инсулин — это гормон, который регулирует уровень сахара в крови. Организм таких больных диабетом сам его не вырабатывает. Поэтому перед врачами таких пациентов соит задача подобрать инсулин в концентрации, которая не позволит ни понизить уровень сахара ниже естественного, ни повысить выше нормы.

Однако в настоящее время пациенты могут позволить посещение специалиста для корректировки лечения не чаще, чем раз в 3-6 месяцев. За это время физиологическое состояние измениться.

Решать задачу определения уровня сахара в крови исследователи Орегонского университета научили искусственный интеллект. Они внедрили его в инъекционный прибор с инсулином, регулируемый дистанционно на беспроводной основе.

Новая методика значительно расширит возможности больных наблюдать за своим состоянием на экране смартфона и правильно подбирать дозу инъекции, утверждают авторы.

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные-медики, пришли к выводу, что жёсткий контроль уровня сахара в крови может быть не самой лучшей стратегией для терапии диабета 2-го типа.