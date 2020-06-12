В США разработали методику, обещающую облегчить жизнь диабетикам

Учёные Медицинской школы Орегонского университета здоровья и науки в Портленде (штат Орегон) разработали инъекционный прибор с инсулином, регулируемый дистанционно. Аппарат должен значительно облегчить жизнь больным сахарным диабетом первого типа, так как работает на основе искусственного интеллекта.
Публикация об этом
Однако в настоящее время пациенты могут позволить посещение специалиста для корректировки лечения не чаще, чем раз в 3-6 месяцев. За это время физиологическое состояние измениться.
Решать задачу определения уровня сахара в крови исследователи Орегонского университета научили искусственный интеллект. Они внедрили его в инъекционный прибор с инсулином, регулируемый дистанционно на беспроводной основе.
Новая методика значительно расширит возможности больных наблюдать за своим состоянием на экране смартфона и правильно подбирать дозу инъекции, утверждают авторы.
Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные-медики, пришли к выводу, что жёсткий контроль уровня сахара в крови может быть не самой лучшей стратегией для терапии диабета 2-го типа.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен