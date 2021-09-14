Ядовитые змеи появились ещё в трёх районах под Новосибирском

Сибирские учёные расширили ареал обитания змеи-щитомордника. Ядовитых змей впервые обнаружили ещё в трёх районах Новосибирской области. До этого было известно только об одной популяции таких рептилий — в долине реки Бердь, передаёт «МК в Новосибирске».

Щитомордник обыкновенный — это ядовитая змея, внешне напоминающая ужей и гадюк. Однако если посмотреть внимательнее, можно заметить у них лицевые ямки, которые находятся между глазами и ноздрями. При помощи этих ямок змеи находят цель своей охоты. Отмечается, что питаются они мелкими грызунами и птицами.

Впервые этот вид учёные обнаружили в районе села Рождественка, возле Верхнего Каракана и в окрестностях деревни Кайлына на реке Иня. В этих местах всегда были комфортные для змей условия, однако найти там щитомордника до этого не удавалось.

Таким образом, прежний предполагаемый ареал обитания рептилий расширился на 100 километров к западу.

Ранее сообщалось, что яд гадюки жараракусу, обитающей в Южной Америке, может быть эффективным средством в борьбе с коронавирусом. К такому выводу пришли учёные Университета Сан-Паулу (Бразилия), проведя исследование на обезьянах. Получается, специалисты нашли средство для борьбы с COVID в змеином яде.