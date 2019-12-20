https://static.news.ru/photo/99f1c2fc-23ff-11ea-b697-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Лингвисты изучили более 2000 тысяч языков и выяснили, что в некоторых из них любовь и жалость обозначает идентичная словоформа.

Учёные считают, что данный феномен можно объяснить различными способами описания эмоциональных переживаний и культурными ценностями народа.

Так, в языке ротуманцев, живущих на севернее Фиджи, примером такой словоформы является «ханиси».

Психологи Джошуа Конрад Джексон и Кристен Линдквист из университета Северной Каролины исследовали эмоциональные слова из 2474 языков, которые относятся к 20 ключевым языковым семьям. Они искали слова, которыми описывались схожие понятия. Например, «вода» и «море», но не «вода» и «солнце».

Сходство было обнаружено среди слов, обозначающих эмоции. Чаще всего, для выражения хороших и плохих чувств встречались различные словоформы, как и для чувств, касающихся тела.

Люди во всём мире могут чувствовать себя плохо, когда теряют любимого человека, и люди во всем мире могут чувствовать, что их сердце начинает биться быстрее перед лицом опасности, — отметил Джексон.

В качестве ещё одного примера он привёл обозначение одним словом «беспокойства» и «гнев» в индоевропейских языках, а в материковой части Юго-Восточной Азии тесная связь замечена между «тревогой», «горем» и «сожалением», передаёт Sciencenews.

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