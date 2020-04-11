В России вакцину от коронавируса испытают на 60 добровольцах

https://static.news.ru/photo/715c2efc-7bdb-11ea-b0f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первые исследования вакцины от коронавируса в РФ проведут на 60 добровольцах.

Об этом сообщил генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов, передаёт РИА Новости.

Роспотребнадзор готовит к выпуску три вероятностные вакцины от коронавируса нового типа, рассказала глава ведомства Анна Попова. Она уточнила, что база одного из препаратов уже используется и полностью безопасна, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.