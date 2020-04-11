В России вакцину от коронавируса испытают на 60 добровольцах

Первые исследования вакцины от коронавируса в РФ проведут на 60 добровольцах.
Об этом сообщил генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов,
Роспотребнадзор готовит к выпуску три вероятностные вакцины от коронавируса нового типа, рассказала глава ведомства Анна Попова. Она уточнила, что база одного из препаратов уже используется и полностью безопасна, писал NEWS.ru.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.
В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.
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