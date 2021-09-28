В России создали новую гипотезу о механизме эволюции

Учёные из Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН и Тюменского государственного университета (ТюмГУ) предложили новую модель механизма наследственности. Гипотезу об общем для всех позвоночных принципе приобретения наследуемых признаков, по словам авторов, позволило выдвинуть проведённое исследование генома заборных игуан. Его результаты опубликованы в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.

Заборые игуаны широко распространены в Северной и Центральной Америке. Из-за разнообразия и численности они пользуются популярностью у учёных в качестве объектов для изучения разных аспектов эволюции.

В данном случае генетиков привлекло разнообразие их хромосомных наборов (число хромосом от 22 до 46), которые восходят к общему предку, имевшему 34 хромосомы. Перестройки, приведшие род к такому разнообразию, легко отследить, так как они сводятся к простым слияниям и разрывам, выгодно отличая игуан от млекопитающих чьи различия часто бывают сложными и неоднородными.

Учёные в первую очередь обратили внимание на слияние половых хромосом. В результате работы они выдвинули гипотезу о том, что у разных позвоночных некоторые хромосомы делаются половыми или сливаются чаще, чем другие, что имеет фундаментальное значение, проясняющее общие механизмы эволюции. Так, на половых хромосомах человека также имеются «добавленные» элементы, ранее бывшие частями неполовых хромосом.

В будущем, по мнению исследователей, результаты их работы помогут усовершенствовать технологии, необходимые при сохранении генофондов редких и ценных видов, при выведении растений и пород животных, а также при лечении генетических заболеваний.

В дальнейшем научный коллектив продолжит проверку новой гипотезы на генетическом материале других видов.

Ранее учёные назвали возможные сроки вымирания человечества.