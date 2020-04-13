В России создали экспресс-тест на коронавирус из двух реагентов

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Специалисты медико-генетического центра Genotek разработали новый тип экспресс-тестов на РНК коронавируса. В нём используется минимальное количество компонентов, что позволяет подготовить образцы для проверки за десять минут.

Все предыдущие тесты требуют смешения разных реагентов, тогда как в нашем случае всего два реагента. Все роботизированные и ручные процессы ускоряются, снижается уровень возможных ошибок. Процесс подготовки образца к исследованию будет занимать десять минут, тогда как обычно это занимает полчаса и больше, — пишет пресс-служба компании.

Как отметили в Genotek, новый тест основан на ПЦР-технологии. Он, как минимум не уступает мировым и российским аналогам в точности, приближаясь к отметке в 100% срабатываний, добавили в компании. При этом он позволяет определять следы присутствия вируса в слюне.

Фирма уже подала заявку на регистрацию разработки в Росздравнадзор. Фармацевтические партнёры компании готовы производить до миллиона тестов в месяц.

Ранее Genetico приступил к разработке теста для выявления антител к коронавирусу нового типа. Они есть у людей, уже переболевших COVID-19. Такие граждане после тестирования смогут стать донорами плазмы для спасения больных и вернуться к обычной жизни, не опасаясь заражения.

8 апреля российское правительство расширило круг лабораторий, имеющих право тестировать людей на наличие коронавирусной инфекции нового типа. Возможность делать это появилась у всех заявившихся лабораторий, в том числе и частных.

За прошедшие сутки в РФ зарегистрировали 2558 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным на 13 апреля, всего в России выявлено 18 328 заболевших коронавирусом в 82 регионах, число выздоровевших увеличилось до 1470 человек. За весь период в РФ от COVID-19 скончалось 148 человек. В Москве поставлено 11 513 диагнозов, писал NEWS.ru.