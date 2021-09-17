В России создадут очки — эмулятор полноценного зрения
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:40, 18 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В течение шести месяцев после начала финансирования проекта для людей с одним видящим глазом могут быть созданы цифровые очки — эмулятор полноценного зрения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на НПК «Системы прецизионного приборостроения», входящую в состав Роскосмоса.
По данным предприятия, сейчас идёт разработка бизнес-плана проекта. После его утверждения и согласования с Роскосмосом будет организовано производство.
Это займёт около шести месяцев с момента начала финансирования, — отметили в НПК СПП.
В корпорации рассказали о сути изобретения. Со стороны невидящего глаза в оправе очков разместят линзу из непрозрачного пластика с вмонтированной камерой, которая синхронно перемешается вместе с видящим глазом. Кроме того, во внутреннем объёме непрозрачной линзы будет установлен микрокомпьютер. При этом со стороны видящего разместят датчик расположения зрачка и оптическую линзу, совмещённую с эмуляционным монитором. Последний станет подавать в режиме реального времени изображение с видеокамеры.
Элементы питания планируется вмонтировать в дужки цифровых очков.
«Таким образом, в видящий глаз подается комбинированное изображения от видеокамеры и видящего глаза, соответствующее полноценному бинокулярному зрению. В результате происходит эмуляция бинокулярного зрения на видящем глазе человека с помощью устройства цифровых очков», — объяснили разработчики.
К нынешнему моменту готов эскиз очков.
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