В России создадут кожный тест для оценки иммунитета к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российские специалисты разрабатывают кожный тест для оценки иммунитета к коронавирусной инфекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, сотрудники Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера предложили создать универсальный тест, чем-то аналогичный Диаскину.

Они провели исследование на добровольцах — разработчиках этого теста у себя в институте, выборка получилась вполне неплохая, — рассказала она в ходе общего собрания Отделения медицинских наук РАН.

Попова добавила, что специалисты приступили к доклиническим исследованиям. Планируется, что тест будет готов к осени 2021 года, передаёт РИА Новости.

Ранее в России зарегистрировали первый экспресс-тест, позволяющий обнаружить присутствие в организме вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса COVID-19. Он разработан компаниями «Рапид БИО» и «Авивир».