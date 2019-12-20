https://static.news.ru/photo/04552d8e-248f-11ea-ae4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ITER/facebook.com

Так называемое искусственное Солнце, которое планируют в 2020 году запустить китайские учёные, будет «по каким-то параметрам будет превосходить существующие» аналоги. Однако научным прорывом термоядерный реактор HL-2M Tokamak не станет, считает замдиректора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров.

По его словам, крупнейший термоядерный реактор в мире под названием ITER сейчас строят во Франции. В его создании участвует и Россия. По мнению эксперта, эту установку предполагается завершить к 2025 году, и китайцы её «переплюнуть не могут».

Скорее всего, они создадут какую-то компактную маленькую установку, где добьются неплохих параметров по плазме. Но никакого прорыва в энергетике это не даст, — рассказал Тихомиров в интервью телеканалу «360».

Он подчеркнул, что сегодня в России термоядерные исследования «развиваются по различным направлениям», и участие во французском проекте — лишь одно из них.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2020 году китайские учёные намерены запустить экспериментальный термоядерный реактор HL-2M. Процессы в нём будут похожи на те, что происходят в ядре Солнца. По мнению учёных, он станет практически неисчерпаемым, экологически чистым и дешёвым источником энергии.