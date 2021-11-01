В России разработали тест на активность антител к COVID

Учёные Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова (ИБХ) РАН и Центра компетенций Национальной технологической инициативы разработали тест на эффективность защиты организма от коронавируса после вакцинации или перенесённого заболевания, который измеряет активность антител. Это первая подобная тест-система отечественного производства, пишут «Известия».

Научный сотрудник лаборатории биокатализа ИБХ РАН, вирусолог Георгий Скрябин рассказал в беседе с изданием, что кроме определения количества антител, также важно знать их «качество» — силу, с которой они связываются с рецептор-связывающим доменом вируса. Согласно исследованиям, при одинаковом количестве антител их активность может различаться в разы.

Мы сделали белок, который полностью повторяет рецептор-связывающий домен SARS-CoV-2. Также мы сделали искусственный белок, рецептор на клетке, с которым вирус связывается, — отметил учёный.

Он подчеркнул, что удалось получить абсолютный аналог домена коронавируса. Проверка активности антител занимает полтора часа.

Разработка направлена в Центральную клиническую больницу РАН для испытаний. К настоящему времени протестировано 160 образцов крови от людей, сдававших анализ на антитела IgG к коронавирусу.

Научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М. В. Ломоносова Роман Зиновкин пояснил, что нейтрализующую активность антител определять важнее, чем титр. Она более информативно показывает, насколько хорошо антитела защищают клетку от проникновения в нее вируса.

Заведующая клинико-диагностической лабораторией ЦКБ РАН Наталья Алешенко, в свою очередь, отметила, что сведения об активности антител необходимы в первую очередь для понимания, стоит человеку вакцинироваться или нет.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что ПЦР-тест даст более точный результат, если мазок будет сдан с первого по пятый день заболевания. По его словам, в эти дни концентрация вируса настолько высокая, что к ПЦР-тестированию пациенту не нужно особо готовиться.