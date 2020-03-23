https://static.news.ru/photo/f2535a24-6d00-11ea-a738-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Разработка иммунных тестов, представляющих собой чипы, для выявления антител к коронавирусу нового типа закончится к 2 апреля. Об этом заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Разработка чрезвычайно важная. В отличие от первых двух, она основана не на выявлении вируса как такового, а на выявлении антител к нему с помощью иммунных тестов. Иммунные тесты представляют собой чип, который можно использовать даже прикроватно в клинике для многократного исследования динамики состояния пациента, — цитирует ТАСС главу ведомства.

По её словам, после завершения работы над иммунными тестами их планируется запустить в массовое производство — не менее 50 тысяч в месяц.

Ранее Вероника Скворцова сообщила, что российская вакцина от COVID-19 прошла первую фазу испытаний. По её словам, все испытания закончатся в июне, таким образом вакцина будет получена примерно через 11 месяцев. Разработка представляет собой рекомбинантную вакцину, созданную не из живого вируса, а из белков, которые имеют эпитопы, или центры связывания с вирусом.

В настоящее время в мире разрабатывается около 20 вакцин от коронавируса. Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что на разработку и испытание вакцины может уйти не меньше года. По его словам, нужно подтвердить, что препараты эффективны и безвредны, после чего обеспечить их достаточное производство. Райан подчеркнул, что нужно соблюдать осторожность, чтобы вакцина была абсолютно безопасной и не могла кому-либо навредить, поскольку её будут использовать миллиарды людей, писал NEWS.ru.

По последним данным, количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.