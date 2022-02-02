В России научились следить за ходом эволюции штамма «омикрон»

Новую методику для определения трёх линий (изменений) штамма коронавируса «омикрон» разработали специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Метод позволяет получать достоверный результат в течение нескольких часов. Разработка идентифицирует все известные на сегодня линии варианта штамма.

В ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма «омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Данная разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации, — говорится в сообщении.

Набор для определения двух мутаций геновариантов «дельта» и четырёх мутаций геноварианта «омикрон» был разработан в Институте Эпидемиологии в конце 2021 года. Он стал основой для определения трёх линий «омикрона» ВА.1, ВА.2, ВА.3.

Новый метод является высокочувствительным о позволяет получить точный результат в течение нескольких часов. Разработка идентифицирует все известные в настоящее время линии штамма «омикрон».

Специалисты отмечают, что в настоящее время побочные линии штамма «омикрон» выявляются в десятках стран, включая Россию. Они различаются спектром мутаций в гене S-белка, а сам геновариант «омикрон» характеризуется повышенной способностью к заражению.

Ранее врачи из США, Британии и ЮАР назвали полный перечень симптомов «омикрона».