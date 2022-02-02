В России научились следить за ходом эволюции штамма «омикрон»
Роспотребнадзор разработал методику определения трех линий «омикрон»
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
04:39, 03 февраля 2022
Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press
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Новую методику для определения трёх линий (изменений) штамма коронавируса «омикрон» разработали специалисты ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Метод позволяет получать достоверный результат в течение нескольких часов. Разработка идентифицирует все известные на сегодня линии варианта штамма.
В ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработана новая лабораторная методика, направленная на определение трех линий штамма «омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Данная разработка существенно расширяет арсенал инструментов мониторинга эпидемиологической ситуации, — говорится в сообщении.
Набор для определения двух мутаций геновариантов «дельта» и четырёх мутаций геноварианта «омикрон» был разработан в Институте Эпидемиологии в конце 2021 года. Он стал основой для определения трёх линий «омикрона» ВА.1, ВА.2, ВА.3.
Новый метод является высокочувствительным о позволяет получить точный результат в течение нескольких часов. Разработка идентифицирует все известные в настоящее время линии штамма «омикрон».
Специалисты отмечают, что в настоящее время побочные линии штамма «омикрон» выявляются в десятках стран, включая Россию. Они различаются спектром мутаций в гене S-белка, а сам геновариант «омикрон» характеризуется повышенной способностью к заражению.
Ранее врачи из США, Британии и ЮАР назвали полный перечень симптомов «омикрона».