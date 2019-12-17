Сотрудники института инженерных и цифровых технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) разработали нейронную модель, которая способна выращивать лекарственные растения в автоматическом режиме.
Искусственный интеллект научили быстро определять необходимый состав питательных сред для выращивания трав в условиях микроклонального размножения (in vitro), в том числе концентрацию фитогормонов, которая нужна для получения заданного количества и цвета листьев.
Учёные отмечают, что благодаря этой нейросетевой модели можно отказаться от дорогостоящих и длительных по времени опытов,
Ранее NEWS.ru писал, что музыковеды и программисты попробуют завершить незаконченное произведение великого композитора Людвига ван Бетховена. В честь 250-летия со дня рождения композитора искусственный интеллект создаст продолжение партитуры Десятой симфонии.
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