В России найден новый вид опасного клеща

https://static.news.ru/photo/8158f53c-e84c-11ea-9105-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Учёные Томского государственного университета нашли ранее не встречающегося на территории России клеща. Насекомое семейства Macronyssidae было обнаружено в Дагестане.

Впервые этот вид клеща был изучен и описан в Германии. Клещ паразитирует на летучих мышах и является переносчиком болезней, потенциально опасных для людей.

Открытие биологи сделали в ходе исследований рукокрылых. Свои образцы эксперты собирали в Самурском заказнике Дагестанского государственного природного заповедника в прибрежных пойменных вечнозеленых лесах дельты реки Самур, в Кизилюртовском районе (Шайтан-Казак), Аграханском заказнике (Кизлярский район) и других местах.

Как рассказали в ТГУ, клещ Macronyssus leislerianus ассоциирован с летучей мышью малой вечерницей, которая достаточно широко распространена на территории европейской части России. Семейство, к которому относится найденный клещ, является переносчиком целого ряда возбудителей инфекций, в том числе бартонеллы, боррелии, риккетсии, а также других инфекций и паразитов, пишет International Journal of Acarology.

Как сообщал NEWS.ru, 24 июня в Новосибирской области был зарегистрирован первый в 2020 году случай гибели от клещевого энцефалита. Скончалась женщина. Погибшей было 64 года, она не была привита от клещевого энцефалита и страдала тяжёлой сопутствующей патологией.

Клещи являются носителями вирусной инфекции — клещевого энцефалита, который вызывает лихорадку, интоксикацию и поражение серого вещества головного мозга и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит и менингоэнцефалит). Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и летальному исходу. Носителями вируса по статистике являются шесть клещей из ста (при этом заболеть от заражённой особи могут от 2 до 6 процентов укушенных людей) в зависимости от региона.