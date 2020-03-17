https://static.news.ru/photo/44941df0-6856-11ea-8a48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» начались испытания вакцины против COVID-19. Первые 13 прототипов вакцины тестируют на лабораторных животных.

Мы уже приступаем к тестированию на лабораторных животных с целью оценки их эффективности и безопасности. Уже в июне мы планируем представить один-два варианта вакцины, которые покажут наилучшие результаты, — сообщил в эфире «Вести-Новосибирск» завлабораторией «Вектора» Ильназ Иматдинов.

В «Векторе» создали также тест-систему на коронавирус. Несмотря на то что вирус может мутировать, усовершенствование системе не потребуется.

Как писал NEWS.ru, китайский Институт исследований лабораторных животных при Академии медицинских наук проводит испытания восьми вакцин от коронавируса нового типа. Некоторые из них уже показали свою эффективность. Тесты проводятся на трансгенных мышах и макаках. В настоящее время идёт оценка возможных побочных эффектов применения препаратов и их безопасности. По словам исследователей, при помощи испытаний на животных учёные также выявляют наиболее эффективные против пневмонии медикаменты и основные способы передачи коронавируса.

По данным на 17 марта, коронавирусом в мире заразились более 187 тыс. человек, 7,4 тыс. — умерли от инфекции, более 80 тысяч выздоровели.

В России зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлении двое граждан КНР, один гражданин России и один гражданин Италии. Также выписаны россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess.