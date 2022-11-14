В России изобрели альтернативную GPS-навигацию «Известия»: российские специалисты разработали альтернативную GPS-навигацию

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Российские специалисты изобрели технологию, позволяющую беспилотному автотранспорту ориентироваться в пространстве даже при отсутствии классического GPS-сигнала или ГЛОНАСС. Об этом «Известиям» рассказали в АНО «Платформа НТИ». В настоящее время система тестируется в индустриальной логистике.

По словам разработчиков, новинка позволяет автомобилю во время первого проезда «расматривать» окружающие здания и предметы и «запоминать» маршурт, проходя его в результате без помощи водителя.

После обучения и обработки видео с камер, распознавания и классификации объектов, построения карты местности транспортное средство готово к дальнейшей работе без необходимости использования GP. Также система визуальной навигации может распознавать людей или номерные знаки на автомобилях, определять посторонние предметы, позволяет осуществлять следование за определенной машиной или человеком, — рассказали разработчики.

Отмечается, что подобные технологии могут пригодиться не только для перевозок внутри предприятий или складов. Они способны помочь простым автомобилистам, если сигнал спутниковых систем окажется заблокирован.

Ранее портал The Verge сообщил, что автопилот электрокара Tesla проверили на детях после его провала в испытании с манекенами. Тесты с участием реальных детей были записаны на видео и размещены на YouTube, однако видеохостинг счел подобный материал нарушающим политику безопасности в отношении несовершеннолетних и удалил его.

В январе прокуратура штата Калифорния (США) предъявила обвинения в непредумышленном убийстве водителю автомобиля Tesla за произошедшее в 2019 году ДТП со смертельным исходом. В момент аварии электрокар двигался на включенном автопилоте. Тогда Tesla не затормозила на запрещающий сигнал светофора и влетела сзади в автомобиль Honda. В японском автомобиле погибли два человека.