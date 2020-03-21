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Учёные из Великобритании и США пришли к выводу, что новый тип коронавируса COVID-19 появился в результате естественной эволюции и не может быть продуктом генной инженерии.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine. В частности, учёные провели анализ фрагментов РНК в генах белков оболочки вируса и обнаружили, что один из спайковых белков оказался эффективен в...