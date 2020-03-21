Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила число проведённых в России тестов на коронавирус. Количество лабораторных исследований превысило 156 тысяч.
По состоянию на 20.03.2020 проведено 156 016 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, — заявили представители ведомства.
Вспышка коронавируса была признана пандемией в марте 2020 года.
NEWS.ru сообщал ранее, что учёные из Великобритании и США опровергли искусственное происхождение COVID-19.
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