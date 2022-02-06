В Роспотребнадзоре заявили, что только 1% детей тяжело переносит «омикрон»

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что тяжело переносит «омикрон» только 1% детей. Остальные чаще всего переносят заболевание в лёгкой форме, пишет РИА Новости.

Дети переносят коронавирусную инфекцию, вызванную штаммом «омикрон», чаще всего в лёгкой форме <...>. Тяжёлое течение наблюдается менее чем у 1% детей. Из всех пациентов детского возраста, заболевших COVID-19, госпитализируются всего 3%. Среди них есть дети в состоянии средней тяжести и дети с хроническими заболеваниями, требующими дополнительного медицинского наблюдения, — рассказала специалист.

По словам врача, по сравнению с предыдущими волнами коронавируса, у детей больше выражены воспаление верхних дыхательных путей, насморк, першение и боль в горле. Также пациентов беспокоят повышенная температура, слабость, головная боль и отсутствие аппетита. У некоторых наблюдаются диарея и сыпь.

Проявляются у детей симптомы «омикрона», как правило, на второй-третий день после инфицирования. Сейчас чаще всего заболевают школьники в возрастных группах 7–14 лет и 15–17 лет. Это связано с их активным общением, контактами в школах и за их пределами.

Ранее врач-биофизик Нелли Соседова заявила, что на «омикроне» мутации коронавируса не закончатся. По её словам, в 2023 году возможно появление ещё одного штамма, сходного с «омикроном».