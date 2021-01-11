В РФ завершили испытания препарата для профилактики COVID-19 из коры берёзы

https://static.news.ru/photo/9b12b9e4-549a-11eb-869a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Препарат для профилактики коронавируса из коры берёзы и лишайников «Бетукладин», созданный учёными из Якутии, успешно прошёл вторую фазу клинических испытаний, сообщил его разработчик, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Борис Кершенгольц.

По его словам, в 2018–2019 годах разработка прошла клинические испытания в специализированных клиниках и продемонстрировала хорошие результаты как биодобавка при лечении туберкулеза лёгких с множественной лекарственной устойчивостью и самого опасного из сывороточных гепатитов — гепатита В + D. К 30 декабря 2020 года завершился второй этап клинических испытаний на эффективность против COVID-19.

Как и в первой серии клинических испытаний в группе больных, перенёсших COVID-19 с пневмонией в наиболее тяжёлой форме, у всех принимающих БАД «Бетукладин» в период реабилитации отмечена быстрая регрессия остаточных явлений, включая быструю утомляемость, депрессии и так далее, восстановление работоспособности, — рассказал он.

При этом среди пациентов, не принимавших препарат, ремиссия длилась 1–2 месяца и проходила тяжело.

Кершенгольц также заявил, что при профилактике коронавируса у людей, которые проживали вместе с заражённым, заболеваемость среди принимавших разработку была в 13 раз ниже, чем среди соблюдающих все меры безопасности, но не употребляющих БАД. Как отметил учёный, приём препарата в острый период болезни снижает длительность и тяжесть острой фазы на 45–53%.

Специалист уточнил, что бетулин не даёт вирусу провести полноценную репродукцию в клетках-мишенях. Его противовирусная активность установлена в мировой практике в отношении РНК-вирусов.

Он добавил, что «Бетукладин» запатентован в России, однако начать продавать его можно будет только после регистрации в качестве биоактивной добавки и получения свидетельства Роспотребнадзора, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Федеральный центр охраны здоровья животных планирует в 2021 году разработать семь новых вакцин для животных. Препараты будут предназначены для профилактики вирусных и бактериальных болезней.