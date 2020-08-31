В РФ вывели культуру клеток, которые производят антитела к коронавирусу

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Российские учёные вывели культуру мышиных клеток, которые могут в больших количествах производить антитела к одному из ключевых белков SARS-CoV-2. Их можно использовать как для изучения самого возбудителя, так и для создания диагностических систем и терапий для больных COVID-19 пациентов.

Ключевым фрагментом шипов коронавируса является белок RBD. Соединяясь с рецептором ACE2 на поверхности клеток человека он помогает возбудителю проникнуть внутрь. Биологи подготовили большое количество RBD, а затем ввели эти молекулы в мышей. У подопытных последовала иммунная реакция. Благодаря этому учёные выловили множество клеток, которые производили антитела к этому белку. Среди них биологи выбрали самые эффективные.

Соединив их с клетками рака костного мозга (миелома), учёные получили новое моноклональное антитело. Результативность производимых им антител была проверена лабораторно. Описание этой культуры клеток учёные опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Главный плюс наших антител заключается в том, что их можно производить в почти неограниченных количествах за очень небольшие деньги, – подчёркивают исследователи.

Ранее немецкие учёные вместе с израильскими коллегами выделили 28 антител, которые с большой вероятностью могут нейтрализовать коронавирус. Они связываются с белком патогена и препятствуют проникновению вируса в здоровые клетки. Исследователи допускают, что нейтрализующие вирус антитела действуют несколько недель и в этот период способны защищать человека от заболевания.