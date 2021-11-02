В РФ создали устройство, проверяющее QR-коды вакцинированных от COVID-19

Устройство для проверки QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом людей создали в российской компании Addreality. Оно работает на базе искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости.

Устройство сканирует QR-код и производит проверку в единственном федеральном решении для проверки QR-кодов, предложенном Минцифры РФ. Также устройство верифицирует QR-код, контролирует наличие маски, и желает хорошего отдыха посетителям общественных мест, — отметили в пресс-службе компании.

Устройство объединяет в себе экран, камеру для распознавания лиц и микрокомпьютер. Также в нём можно установить алгоритмы верификации паспорта и других документов. В компании рассчитывают в ближайшее время распространить данные устройства там, где они будут востребованы на фоне пандемии коронавируса — в ресторанах, аэропортах, театрах, торговых центрах и на производственных предприятиях.

Создатели решения отмечают, что используемое программное обеспечение для распознавания документов не передаёт личные данные посетителей на обработку в сторонние сервисы или третьим лицам, — подчеркнули в компании.

В Минцифры РФ на прошлой неделе заявили, что проверять подлинность сертификата вакцинированного или переболевшего COVID-19 можно лишь с использованием приложения «Госуслуги Стопкоронавирус». Оно считается доверенным механизмом проверки QR-кодов.

Ранее стало известно, что главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов считает неправильной выдачу QR-кодов людям, которые не обращались к врачу, когда заразились коронавирусом. По его мнению, заболевание должно быть официально подтверждено.