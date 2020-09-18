В РФ определили время, необходимое для запоминания нового слова

Российские учёные из Сколковского института науки и технологий («Сколтех») выяснили, что для запоминания новых слов человеческому мозгу нужно не более двух часов.
Результаты исследования
Оказалось, что запоминание происходит в течение одного-двух часов, а не одного дня, как считалось ранее. По мнению учёных, результаты исследования могут быть полезны при диагностике речевых отклонений и разработке методик обучения.
Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные из Гарвардской медицинской школы в Бостоне раскрыли возможную причину возникновения лицевой агнозии. Это расстройство характеризуется тем, что человек не способен различать лица даже знакомых людей.
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