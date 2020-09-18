В РФ определили время, необходимое для запоминания нового слова

https://static.news.ru/photo/bbe0ef9e-f9bc-11ea-8ee7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Российские учёные из Сколковского института науки и технологий («Сколтех») выяснили, что для запоминания новых слов человеческому мозгу нужно не более двух часов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience. Учёные провели эксперимент, в рамках которого восьми добровольцам было предложено заучить восемь новых слов, половина которых имела семантические сходства с настоящими, а остальные были абсолютно бессмысленными.

Оказалось, что запоминание происходит в течение одного-двух часов, а не одного дня, как считалось ранее. По мнению учёных, результаты исследования могут быть полезны при диагностике речевых отклонений и разработке методик обучения.

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