В РАН создали базу данных по конфликтам белых медведей с людьми

В Российской академии наук (РАН) создали базу данных по конфликтам белых медведей с людьми. Необходимость появилась, поскольку учёные зафиксировали рост числа нападений хищников на человека. В частности, в 11 случаях медведи наносили повреждения людям или даже убивали их. Дважды было зафиксированы случаи убийств человека медведем. Об этом говорится в докладе биолога, сотрудника Магаданского института биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН Анатолия Кочнева. Цитаты из исследования приводит РИА Новости.

Большинство конфликтов завершалось мирно. В некоторых (помимо упомянутых) медведи наносили укусы и царапины, а также ломали людям конечности и рёбра. В одном случае человеку откусили ухо и содрали кожу с лица. При этом конфликтов, в которых пострадали сами медведи, случалось гораздо больше. В общей сложности таких зафиксировано 47 (33% случаев).

Дважды медведи уходили после ранения в лапу и морду. Остальные были убиты. В некоторых случаях, в результате одного конфликта были застрелены несколько зверей. В общей сложности в 47 конфликтах было убито или ранено 56 медведей, — говорится в докладе.

Учёные отметили: местные жители воспринимают любую встречу со зверем за пределами села, как конфликтную. При этом, они могут даже не взаимодействовать. В половине подобных случаев ситуация решается отстрелом медведя.

Ранее сообщалось, что на севере Красноярского края в посёлке Диксон к людям вышел белый медвежонок. Как оказалось, малыш потерял маму и вот уже несколько дней сидит на одном месте.